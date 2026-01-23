Truffe in casa e online | cosa fare e cosa no per non farsi fregare | l’avvocato Carluccio risponde

In questa edizione di “Delitti e diritti”, l’avvocato Gianfranco Carluccio affronta il tema delle truffe in casa e online, fornendo consigli pratici su cosa fare e cosa evitare per proteggersi. Un approfondimento utile per conoscere i propri diritti e le azioni corrette da intraprendere in caso di tentativi di frode, con l’obiettivo di prevenire rischi e tutelarsi efficacemente.

Continua la rubrica mensile “Delitti e diritti” a cura dell’avvocato penalista-cassazionista Gianfranco Carluccio. Una volta al mese, su Il Faro Online, un tema legale che incrocia la vita quotidiana. Nel frattempo, tra un’uscita e l’altra, sui social arrivano pillole pratiche per riconoscere rischi e trappole. Stavolta il focus è su un fenomeno che cresce e colpisce dove fa più male: le truffe agli anziani, tra falsi “tecnici”, finti “carabinieri” e raggiri online. Truffe, chi sono le vittime?. Il punto, spiega Carluccio, è che queste truffe non colpiscono “a caso”. Scelgono chi ha meno difese, chi vive momenti di solitudine, chi può essere spinto a decidere in fretta.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Violenza in casa, ecco cosa si può fare: parla l’avvocato Gianfranco CarluccioA Fiumicino prende il via la nuova rubrica “Delitti e diritti” con l’avvocato penalista Gianfranco Carluccio.

Leggi anche: Scatta l'obbligo di cambiare gli pneumatici. Cosa sapere per non farsi fregare dal gommista

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Contro furti e truffe / Notizie / Novità / Homepage; Furti in casa e truffe di ogni tipo, il Comune corre ai ripari: incontro pubblico con le forze dell'ordine per insegnare ai cittadini a difendersi; Dalla telefonata al furto: anziano derubato in casa con la truffa dei finti carabinieri; Emergenza truffe agli anziani: Non far entrare sconosciuti in casa.

Furti in casa e truffe di ogni tipo, il Comune corre ai ripari: incontro pubblico con le forze dell'ordine per insegnare ai cittadini a difendersiRIVA DEL GARDA. Sensibilizzare i cittadini su un tema purtroppo sempre più delicato e impattante, e allo stesso tempo fornire strumenti per poter affrontare con più consapevolezza momenti di pericolo ... ildolomiti.it

Emergenza truffe agli anziani: «Non far entrare sconosciuti in casa»E' questa la priorità per scongiurare situazioni di pericolo per persone non più giovanissime che si trovano ogni giorno a confrontarsi con malviventi senza scrupoli che cercano di estorcere denaro od ... padovaoggi.it

Truffe agli anziani porta a porta: si presentavano a casa e costringevano le loro vittime a comprare rilevatori di gas, spacciandoli come obbligatori. Almeno 208 i casi accertati. La Guardia di Finanza di Salò (Bs) ha arrestato il capo della banda. Articolo nei com facebook