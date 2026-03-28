Dieci anni di fratellanza tra il liceo Colonna di Arezzo e Lycée les Minimes di Lione

Dopo dieci anni di collaborazione, il liceo Vittoria Colonna di Arezzo e il Lycée des Minimes di Lione hanno annunciato il rinnovo del loro accordo di scambio e cooperazione. La notizia è stata comunicata da due insegnanti coinvolti nel progetto, che hanno confermato il proseguimento della partnership avviata nel 2013. L’accordo riguarda attività di scambio culturale e progetti didattici tra le due scuole.

Dopo aver ricevuto la generosa ospitalità lionese nel febbraio del 2026, la comunità aretina apre oggi le proprie dimore agli studenti d’Oltralpe, trasformando l’accoglienza domestica in un autentico laboratorio di cittadinanza europea. Il culmine cerimoniale della visita ha avuto luogo venerdì 27 marzo, quando la delegazione francese è stata ricevuta dal dirigente del Colonna dottor Maurizio Gatteschi e nelle sale del Comune di Arezzo dall’assessore ai Giovani e allo Sport Federico Scapecchi. A seguire, gli ospiti si sono immersi nelle radici dell’identità locale presso il Museo del Saracino, custode delle tradizioni cavalleresche della città. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Dieci anni di fratellanza tra il liceo Colonna di Arezzo e Lycée les Minimes di Lione Articoli correlati Arezzo, la "Doppia Memoria" di Vera Vigevani Jarach rivive al liceo ColonnaArezzo, 26 gennaio 2026 – Non è solo un esercizio di memoria, ma un atto di cittadinanza attiva. “Tanto per dire”, il corso di dizione del liceo Tacito di Terni compie dieci anni: aperte le iscrizioniTorna “Tanto per dire”, il corso di dizione organizzato dal liceo classico Tacito di Terni e aperto a tutti: docenti, studenti, professionisti e...