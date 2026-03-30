Un assistente coinvolto in un procedimento giudiziario ha portato all’attenzione pubblica una vicenda legata a un possibile pregiudizio. Un’interrogazione parlamentare del gruppo di maggioranza ha chiesto chiarimenti sulla situazione, sottolineando come la questione abbia innescato polemiche e richieste di trasparenza. La discussione si concentra sulla posizione dei soggetti coinvolti e sulle eventuali implicazioni legali del caso.

«La sinistra si ritiene così una casta da ritenere intoccabili pure pregiudicati se condividono la camera d'albergo con qualcuno di loro? Io nel dubbio sto depositando un'interrogazione parlamentare per sapere tutti i precedenti di questo accompagnatore di Ilaria Salis pagato con i soldi pubblici», sono le parole di Giovanni Donzelli (foto), deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia che ha deciso di intervenire dopo l'articolo de Il Giornale che ieri si è soffermato sull'individuo presente in camera con l'europarlamentare di Avs nel momento in cui la polizia romana ha bussato, senza entrare, alla sua porta per un controllo. Si chiama Ivan Bonnin ed è il suo assistente al Parlamento Europeo, lo stesso che l'ha accompagnata nella recente «missione» a Cuba, o che ha scritto con lei il libro «Vipera». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un caso l’assistente pregiudicato. Interrogazione Fdi: "Chiarezza"

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