Il deputato di Fratelli d’Italia ha annunciato un’interrogazione parlamentare riguardante l’europarlamentare Ilaria Salis, coinvolta in un recente controllo di polizia. Secondo quanto dichiarato, Salis sarebbe stata trovata in camera con un pregiudicato. La vicenda ha suscitato reazioni nel panorama politico italiano, con il parlamentare che ha reso note le sue intenzioni di approfondire il caso in Parlamento.

Il panorama politico italiano si accende nuovamente a seguito delle dichiarazioni rilasciate da Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, in merito a un recente controllo di polizia che ha coinvolto l’europarlamentare Ilaria Salis. La vicenda, che ha avuto origine in un albergo, ha rapidamente superato i confini della cronaca locale per trasformarsi in uno scontro istituzionale e ideologico di ampio respiro. Al centro della polemica non vi è solo l’operato delle forze dell’ordine, ma soprattutto l’identità e il passato della persona che accompagnava la rappresentante di Alleanza Verdi e Sinistra durante il soggiorno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caso Salis, Donzelli annuncia interrogazione: “Era in camera con un pregiudicato”

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