Nel trailer esclusivo del nuovo film di Laetitia Dosch, in uscita il 23 aprile con Academy Two, si vede un cane protagonista di una commedia dolceamara. La pellicola ha ricevuto un premio a Cannes per la performance del protagonista canino. La scena mostra momenti di humor e riflessione, con il cane che si confronta con situazioni umane sullo sfondo di un racconto che combina leggerezza e introspezione.

Un'eccezionale performance canina corona la commedia dolceamara di Laetitia Dosch che ha fruttato al peloso protagonista canino un premio a Cannes: potete godervela nel trailer in esclusiva del film in uscita il 23 aprile con Academy Two. Una Palm Dog meritatissima, tributata dal Festival di Cannes 2024 all'attore cane Kodi, al centro del trailer in esclusiva di Un cane a processo, eccentrica commedia diretta e interpretata da Laetitia Dosch che arriverà nei cinema italiani il 23 aprile con Academy Two. Le premesse per un prodotto vivace, eccentrico e fantasioso, ma anche profondamente "umano" ci sono tutte grazie alla verve di Dosch, che ha scelto di esordire dietro la macchina da presa romanzando un vero fatto di cronaca avvenuto in Francia e legato a un cane che aveva il vizio di mordere gli sconosciuti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un cane a processo: si ride e si riflette nel trailer in esclusiva del film di Laetitia Dosch

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