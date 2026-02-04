Nel trailer del nuovo film di Kristoffer Borgli un segreto inconfessabile trasforma l’attesa del sì in un incubo emotivo per una giovane coppia pronta a sposarsi

Nel trailer del nuovo film di Kristoffer Borgli, una giovane coppia si trova a dover affrontare un segreto inconfessabile che rischia di rovinare tutto. La scena si apre con un’auto che si ferma e una domanda che si fa improvvisamente troppo pesante: «Qual è la cosa più brutta che hai mai fatto?». La risposta potrebbe mettere a repentaglio amicizie, rapporti e anche il matrimonio imminente. La suspense cresce, e lo spettatore si chiede cosa si nasconda dietro quella domanda innocente ma letale.

«Q ual è la cosa più brutta che hai mai fatto?». Rispondere sinceramente a questa domanda potrebbe rovinare amicizie, relazioni e matrimoni. Soprattutto se viene posta pochi giorni prima di salire sull'altare. Quei giorni di attesa possono trasformarsi in un incubo pieno di dubbi, paure e ansie, un tempo sospeso e insopportabile di puro e unico «drama». È proprio questo il cuore del trailer di The Drama, il nuovo film diretto da Kristoffer Borgli e interpretato da Zendaya e Robert Pattinson. I due saranno presto sposi (il film uscirà nella sale il 2 aprile 2026). Ormai lo sanno tutti, dopo l'annuncio del loro fidanzamento apparso sulle pagine del Boston Globe.

