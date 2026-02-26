Durante il Festival di Sanremo, gli attori hanno annunciato ufficialmente l’uscita del nuovo film, presentandolo sul palco con entusiasmo. La manifestazione si trasmette in diretta, attirando l’attenzione di un vasto pubblico, mentre si preparano i dettagli finali per l’uscita nelle sale cinematografiche. L’evento ha coinvolto anche la stampa e gli appassionati, creando grande attesa per il debutto del film.

"Sono felice di accompagnare con la manina Fabio per la prima volta al Festival" così Virginia Raffaele durante la conferenza stampa di presentazione del film Un bel giorno, anticipando la sua partecipazione con Fabio De Luigi a Sanremo 2026. Per Raffaele non è la prima volta su quel palco. L'attrice lo ha condotto insieme a Claudio Baglioni e Claudio Bisio nel 2019, l'anno prima era stata ospite facendo alcune imitazioni e lo stesso era accaduto anche in altre due precedenti edizioni. Fabio De Luigi non è mai stato prima al Festival di Sanremo e quest'anno ci arriva per presentare il film di cui è regista, co-sceneggiatore oltre che protagonista intitolato Un bel giorno, una commedia romantica e familiare in cui divide la scena con Virginia Raffaele. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un Bel Giorno, il film con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele

Fabio De Luigi e Virginia Raffaele nei The Space Cinema per il film "Un bel giorno"Prosegue nei The Space Cinema della capitale la programmazione di eventi speciali per offrire al pubblico una ricca rassegna dedicata al meglio della...

Fabio De Luigi e Virginia Raffaele di nuovo insieme; Un bel giorno nelle sale dal 5 marzoScopriamo i dettagli della nuova commedia sentimentale intitolata Un bel giorno, dove gli equilibri di una famiglia numerosa si intrecciano con il...

Un bel giorno film di Fabio di Luigi con Virginia de Raffaele

Temi più discussi: Un bel giorno; Anteprima UN BEL GIORNO | Introducono il film il regista e protagonista Fabio De Luigi e l'attrice Virginia Raffaele; ‘Un bel giorno’, Roma come spazio universale nel film di De Luigi; Un bel giorno: con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele dal 5 marzo al cinema.

Un bel giorno, una commedia gentile che manca il bersaglio della comicità attinente al realeUn film sull'importanza del rendersi disponibili alla vita. Forte la chimica fra De Luigi e Raffaele ma è troppo sottoutilizzata. Da giovedì 5 marzo al cinema. mymovies.it

Un bel giorno, un film con Fabio De Luigi e Virginia RaffaeleUn bel giorno è il titolo del nuovo film di Fabio De Luigi, nelle sale cinematografiche dal 5 marzo 2026. La trama, il cast e il trailer. bitculturali.it

Straordinario ,bel giorno Luce ,un caro saluto e grazie per così tanta bellezza El latar x.com

Quarto giorno consecutivo di bel tempo con temperature comprese tra 5 e 17 gradi. Leggero vento di ponente/maestrale. Buongiorno Meteo offerto da Sesina - facebook.com facebook