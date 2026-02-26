Un bel giorno recensione | una buona commedia nel segno di Fabio De Luigi e Virginia Raffaele

In una nuova commedia, Fabio De Luigi e Virginia Raffaele interpretano personaggi coinvolti in una relazione da avviare e segreti da celare, creando situazioni che alternano comicità e tensione. La trama si sviluppa tra equivoci e momenti divertenti, offrendo uno sguardo leggero su temi di costume e rapporti interpersonali. La pellicola si propone come un intrattenimento che combina umorismo e situazioni quotidiane.

Fabio De Luigi e Virginia Raffaele si ritrovano in una nuova commedia che li vede impegnati tra una relazione da far nascere e ingombranti segreti da nascondere. Oggi è stato 'Un bel giorno'. Bello quando arriviamo a sera e possiamo permetterci di dirlo, in un mondo sempre più stressante in cui la percentuale di giornata negative ci appare maggiore di quelle positive. Ma è anche un'espressione usata per indicare una variazione, un cambiamento, una contestualizzazzione da favola: un bel giorno accade qualcosa che va a stravolgere l'ordine costituito, la normalità di una routine. Da qui parte Fabio De Luigi per raccontare la storia del suo nuovo film da regista, in cui condivide il set accanto a Virginia Raffaele.