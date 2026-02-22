Papa Leone XIV a Termini | Qui le contraddizioni del nostro tempo

Papa Leone XIV ha visitato il quartiere di Termini, evidenziando le contraddizioni del nostro tempo e la necessità di maggiore ascolto tra le persone. Tra i fedeli del Sacro Cuore, ha sottolineato che il luogo accoglie tutti senza distinzione. Durante l'incontro, ha invitato a ridurre l’uso degli smartphone e a dedicare più attenzione alle relazioni dirette. La visita si è concentrata sulla promozione di un senso di comunità forte e autentico.

Leone XIV tra i fedeli del Sacro Cuore: "Un luogo dove tutti sono benvenuti". Appello: "Meno smartphone, più ascolto" Una parrocchia nel cuore di Roma che è anche periferia, crocevia di vite, fragilità e speranze. È qui, a due passi dalla stazione Termini, che Papa Leone XIV ha scelto di celebrare la prima domenica di Quaresima, incontrando fedeli, volontari, migranti e persone senza dimora. Ad accoglierlo nel cortile del Sacro Cuore di Castro Pretorio applausi, cori e striscioni. "Che bello trovarci in un posto dove tutti e tutte sono benvenuti", sono state le prime parole del Pontefice, davanti a una comunità che ogni giorno lavora a contatto con le "periferie esistenziali" della capitale.