Papa Leone XIV nel segno di San Francesco | la preghiera per l’anno giubilare un tempo nuovo

In occasione dell’Anno Giubilare Francescano, Papa Leone XIV ha scritto una preghiera dedicata ai fedeli. Questo gesto simbolico invita alla riflessione e alla spiritualità, sottolineando l’importanza del percorso di fede e di rinnovamento interiore. La preghiera rappresenta un momento di comunione e di speranza, segnando un tempo nuovo per la comunità cristiana nel rispetto delle tradizioni francescane.

In occasione dell'Anno Giubilare Francescano, Papa Leone XIV ha composto una preghiera speciale per tutti i fedeli. Un particolare anno di grazia è quello che è stato aperto dal Santo Padre Leone lo scorso 10 gennaio e che si prolungherà per altri 365 giorni, concludendosi esattamente il 10 gennaio del 2027. Stiamo parlando dell'Anno Giubilare Francescano, creato in occasione degli 800 anni dalla salita al cielo del santo fraticello di Assisi. Un momento davvero particolare per tutta la spiritualità francescana e per tutti coloro che ad essa si affiancano e che la seguono con fervore. Papa Leone, nella promulgazione di questo anno, ha anche composto una preghiera che andrà recitata in questo periodo.

