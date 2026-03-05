Dopo aver partecipato ai Giochi di Sochi e PyeongChang nello snowboard cross, Perathoner ha subito un grave infortunio al ginocchio. Ora mira a un sogno paralimpico, affermando che il movimento ha bisogno di maggiore visibilità. La sua storia coinvolge un percorso di recupero e determinazione, con l’obiettivo di rappresentare il suo paese in ambito paralimpico.

A 12 anni dal debutto olimpico a Sochi, è la terza volta ai Giochi con lo snowboard per Emanuel Perathoner. Ma per la prima volta sarà alle Paralimpiadi: in mezzo, nel 2022, la protesi totale al ginocchio, col passaggio al mondo paralimpico. Perathoner, si sente l’uomo dei mondi? "Mi sento una persona che ha sempre fatto sport e continua a farlo dopo un brutto infortunio. Lo sport è uno. Nel mondo paralimpico esistono le classificazioni e le categorie. Ma questa è la sola differenza che vedo". Le sue prime esperienze ai Giochi sono state a quelli olimpici. Come le ha vissute? "A Sochi era la prima volta, tutto era così affascinante, al Villaggio con atleti di ogni parte del mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Perathoner, dal ginocchio distrutto al sogno paralimpico: "Il movimento ha bisogno della visibilità che merita"

