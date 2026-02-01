La Reggia di Caserta supera i 11mila visitatori in un solo weekend tra arte e storia raccontate al passo dei turisti

La Reggia di Caserta ha fatto il pieno di visitatori nel fine settimana del primo febbraio 2026. In sole due giornate, sono stati oltre 11 mila i turisti che hanno deciso di scoprire la reggia, tra arte, storia e atmosfere che richiamano il passato. La forte affluenza dimostra quanto questo sito resti uno dei principali punti di interesse della regione, attirando appassionati e famiglie da tutta Italia.

La Reggia di Caserta ha registrato un afflusso record di visitatori durante il weekend del 1° febbraio 2026, con 11.363 persone che hanno varcato i suoi portali in una sola giornata. Il dato, diffuso dal Ministero della Cultura, colloca il complesso monumentale al quarto posto tra i luoghi più frequentati d'Italia nell'ambito della campagna "Domenica al Museo", l'iniziativa che prevede l'ingresso gratuito nei principali siti culturali del Paese la prima domenica del mese. L'evento ha riscosso un successo senza precedenti per la struttura regiata, che ha superato numeri significativi rispetto alle precedenti edizioni dell'iniziativa, confermandosi tra le principali destinazioni turistiche del Sud Italia.

