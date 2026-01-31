L’Eremo di Santa Caterina del Sasso apre le sue porte ai visitatori per la prima volta in anni. Da questo venerdì e ogni settimana, si può entrare nel sacello più antico, dove si trovano affreschi risalenti al XIII secolo. Le visite sono state organizzate mentre proseguono i lavori di ricerca sui frammenti d’arte che ancora si conservano sulle pareti.

La parte più antica dell’ Eremo di Santa Caterina del Sasso apre eccezionalmente alle visite. A partire da venerdì e per tutti i venerdì del mese sarà infatti possibile entrare nel sacello, dove in questi giorni hanno preso il via i progetti di ricerca destinati ad accrescere la conoscenza dei frammenti di affreschi conservati all’interno e attualmente datati al XIII secolo. "A gennaio abbiamo svolto i primi sopralluoghi con docenti e ricercatori che condurranno gli studi – spiega Elena Castiglioni di Archeologistics, impresa sociale che gestisce il sito – In un’ottica di condivisione con il pubblico l’apertura del sacello vuole essere l’occasione per raccontare come stiamo lavorando e quali sono gli obiettivi di questo lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La parte più antica del monastero mostra gli affreschi ai visitatori

Approfondimenti su Santa Caterina del Sasso

