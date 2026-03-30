Il funzionario amministrativo arriva fino ai “Cento secondi” nella puntata di domenica sera condotta da Marco Liorni. Poi la corsa si ferma a un passo dalla Ghigliottina Un concorrente agrigentino nel popolarissimo quiz preserale di Rai Uno. Gaetano Miccichè è stato tra i protagonisti della puntata di domenica 29 marzo de L’Eredità, il game show condotto da Marco Liorni, riuscendo a spingersi fino alle fasi decisive della gara. Di professione funzionario amministrativo, Gaetano ha partecipato alla gara insieme ad altri cinque concorrenti provenienti da diverse parti d’Italia, ha superato le prime manche conquistando l’accesso al Triello insieme a Susanna e Laura, quest’ultima già alla quinta partecipazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Un agrigentino a “L’eredità”, Gaetano Miccichè sfiora la finale nel quiz di Rai Uno

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