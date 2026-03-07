Totem informativi nel centro città Miccichè | Uno strumento utile per cittadini e turisti

Sono stati installati nel centro città di Agrigento nuovi totem informativi collegati all’app del Comune, disponibile su Play Store e Apple Store. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale e mira a fornire informazioni utili a cittadini e turisti. I totem sono posizionati in punti strategici e consentono di accedere facilmente a dati e servizi digitali offerti dal Comune.

Installati i primi dispositivi collegati all’app del Comune, scaricabile tramite QR code tra via Atenea e piazza Marconi Su iniziativa dell’amministrazione comunale sono stati installati nel centro città i nuovi totem informativi collegati direttamente all’app del Comune di Agrigento, disponibile su play store ed Apple store. Su ogni totem è presente un qr code che consente di scaricare facilmente l’applicazione. "Invito tutti a scaricare l’app per rimanere sempre aggiornati sugli eventi e ricevere le informazioni che riguardano il territorio. I primi totem informativi sono già stati installati nel cuore del centro storico, tra via Atenea e piazza Marconi". 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Totem danneggiato nel centro di Latina, identificati i responsabili: sono quattro minorenniI responsabili del danneggiamento di uno dei totem di marmo che si trovano nell'isola pedonale di Latina, avvenuto nel primo pomeriggio di sabato in via Eugenio di Savoia, sono stati rintracciati dai ... ilmessaggero.it

Nella giornata di ieri, i nostri volontari hanno partecipato alla presentazione del nuovo Piano Comunale di Protezione Civile e all'inaugurazione dei nuovi totem informativi. L'installazione di queste mappe, dotate di superfici tattili, rappresenta un passo concr - facebook.com facebook