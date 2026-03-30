Un minorenne di 17 anni, residente in provincia di Perugia ma originario di Pescara, è stato arrestato nella notte dai Carabinieri del Raggruppamento operativo speciale nell’ambito dell’operazione “Hate”. L’indagine ha accertato che il giovane aveva progettato un attacco all’interno di una scuola, e si trova ora in carcere con l’accusa di istigazione e terrorismo.

Residente nel Perugino, era inserito in un circuito neonazista su Telegram, deteneva manuali per fabbricare esplosivi e armi con stampante 3D. Eseguite sette perquisizioni in quattro regioni Un minore di 17 anni, originario di Pescara, ma domiciliato in provincia di Perugia, è stato arrestato nella notte dai Carabinieri del Raggruppamento operativo speciale nell’ambito dell’operazione “Hate”. Il giovane è sospettato di propaganda terroristica e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, è stato trasferito in un istituto penale minorile. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il... 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Umbria, progettava una strage in una scuola: minore in carcere per istigazione e terrorismo

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Nelle prime ore della mattina di oggi, 30 marzo, in Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana, il Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, in collaborazione con i Comandi Provinciali competenti per territorio, ha dato esecuzione a un'ordinanza - facebook.com facebook

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