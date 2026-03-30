progettava una strage in una scuola minore in carcere per istigazione e terrorismo

Nella notte, i Carabinieri del Raggruppamento operativo speciale hanno arrestato un ragazzo di 17 anni, residente tra Pescara e Perugia, nell’ambito dell’operazione denominata “Hate”. Il minorenne è accusato di aver pianificato un attacco violento in una scuola e di aver incitato altri a partecipare. L’indagine ha portato al suo fermo per istigazione e terrorismo.

Residente nel Perugino, era inserito in un circuito neonazista su Telegram, deteneva manuali per fabbricare esplosivi e armi con stampante 3D. Eseguite 7 perquisizioni in quattro regioni Un minore di 17 anni, originario di Pescara, ma domiciliato in provincia di Perugia, è stato arrestato nella notte dai Carabinieri del Raggruppamento operativo speciale nell’ambito dell’operazione “Hate”. Il giovane è sospettato di propaganda terroristica e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, è stato trasferito in un istituto penale minorile. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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