In Italia, alcune aree mostrano i valori di reddito più bassi rispetto al resto del paese. Per affrontare questa situazione, si propone un accordo tra le istituzioni nazionali e gli enti locali volto a sviluppare progetti condivisi di rilancio economico. L’obiettivo è creare sinergie tra le diverse amministrazioni per migliorare le condizioni di vita nelle zone più svantaggiate.

La dichiarazione del dottor Potito Salatto, presidente di Confindustria Foggia e vicepresidente di Confindustria Puglia sull’ultima rilevazione del Centro Studi Tagliacarne. Il reddito pro-capite del Settentrione supera di circa il 50% quello del Meridione. E fin qui purtroppo nulla di nuovo. Siamo al 107esimo posto. Milano prima in classifica supera di 21.235 euro il valore di Foggia ultima, ferma ad un reddito pro capite di 14. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - “Ultimi in Italia per reddito: serve un patto di collaborazione istituzionale con gli Enti locali per tracciare sinergie comuni di rilancio”

Articoli correlati

Calabria: Fabio Giordano guida l’EISI, focus su sport inclusivi e nuove sinergie tra enti e associazioni locali.Fabio Giordano al timone dello sport inclusivo in Calabria: una nuova fase per l’EISI regionale Fabio Giordano è stato ufficialmente designato...

Parità di genere negli enti locali: asse istituzionale tra università di Firenze e Anci ToscanaFIRENZE – Sancire la parità di genere come parametro strutturale e indicatore di qualità dell’azione amministrativa locale.

Aggiornamenti e notizie su Ultimi in Italia per reddito serve un...

Temi più discussi: Sbarchi e accoglienza dei migranti: tutti i dati; Referendum Giustizia 22-23 marzo 2026: cosa prevede la riforma, come si vota e i sondaggi Ipsos Doxa; Study in Italy: ultimi giorni per candidarsi al bando per le borse di studio 2026/2027 - Aise.it; Italia, referendum giustizia: ultimi fuochi, le ragioni del sì e del no.

Prezzi carburanti 2026: ultimi costi aggiornati di benzina e diesel in ItaliaIl 2026 si conferma un anno complesso per il mercato dei carburanti in Italia. I prezzi di benzina e diesel continuano a oscillare sotto la spinta di ... ilsipontino.net

L'Italia tra gli ultimi in Ue per l'uso dell'intelligenza artificiale generativaIn Italia la passione per ChatGpt o Gemini non è scattata. A certificarlo è Eurostat secondo cui il Belpaese è tra gli ultimi posti in Unione europea per utilizzo di strumenti di IA generativa nel ... ansa.it

Ultimi giorni per usare il codice PRIMAVERA e vivere le emozioni del grande schermo a 4,99€! Fino al 31 marzo se acquisti online inserendo il codice i tuoi biglietti saranno a un prezzo imperdibile! Info e le condizioni su https://tinyurl.com/ysfuy - facebook.com facebook

Tennisti che hanno completato il Sunshine Double negli ultimi 10 anni Roger #Federer (2017) Jannik #Sinner (2026) - primo nella storia a farlo senza concedere set in 12 partite x.com