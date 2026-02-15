Calabria | Fabio Giordano guida l’EISI focus su sport inclusivi e nuove sinergie tra enti e associazioni locali

Fabio Giordano ha preso il comando dell’EISI in Calabria, spinto dalla volontà di promuovere attività sportive per persone con disabilità. La sua nomina arriva in un momento in cui si rafforzano le collaborazioni tra enti e associazioni locali, con l’obiettivo di creare occasioni più accessibili e coinvolgenti. Giordano ha già avviato incontri con diverse realtà del territorio per sviluppare programmi che uniscano sport e inclusione.

Fabio Giordano al timone dello sport inclusivo in Calabria: una nuova fase per l'EISI regionale. Fabio Giordano è stato ufficialmente designato Delegato Regionale dell'Ente Italiano Sport Inclusivi (EISI) per la Calabria. La nomina, avvenuta il 15 febbraio 2026, segna un passo importante per lo sviluppo di attività sportive che valorizzano la partecipazione di tutti, indipendentemente dalle abilità, e mira a rafforzare la presenza dell'EISI sul territorio, promuovendo l'inclusione e il dialogo tra istituzioni, associazioni e realtà locali. Un esperto del paralimpico alla guida della crescita. Giordano, figura di spicco nel Movimento Paralimpico Calabrese, assume questo ruolo con l'obiettivo di coordinare le attività dell'EISI in Calabria, fungendo da collegamento tra l'ente nazionale e le diverse realtà presenti sul territorio.