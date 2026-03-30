Molti nuclei familiari notano che la loro domanda INPS risulta ancora sospesa e la ricarica della Carta di Inclusione prevista per il 27 del mese non è stata effettuata. La sospensione dell’assegno potrebbe verificarsi a causa di problemi legati alla verifica ISEE, con un possibile blocco che si applica a partire dal mese di aprile. La situazione riguarda numerosi cittadini che attendono chiarimenti o soluzioni.

Il cursore lampeggia sulla dicitura “domanda sospesa” e, per migliaia di nuclei familiari, la ricarica della Carta di Inclusione prevista per il 27 del mese non arriva. Non è un errore tecnico del sistema centrale, ma l’effetto domino di una sfasatura temporale tra le banche dati dell’ INPS e l’aggiornamento delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU). La transizione verso i calcoli patrimoniali del 2026 ha fatto emergere discrepanze che il software dell’Istituto rileva come anomalie bloccanti, interrompendo l’erogazione del sussidio senza un preavviso formale all’utente. Perché l’INPS sospende i pagamenti della Carta ADI. La soglia critica è rappresentata dal valore di 9. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Ultima chiamata INPS: scatta la sospensione dell’assegno. Come evitare il blocco ISEE di aprile

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