Tramonti il calendario che racconta arte storia e bellezze del territorio diventa strumento di solidarietà

Il calendario di Tramonti, giunto alla sua venticinquesima edizione, si propone come uno strumento che valorizza le bellezze artistiche, storiche e paesaggistiche del territorio. Attraverso le immagini del borgo e dei paesaggi circostanti, questo progetto rappresenta un modo per promuovere e preservare il patrimonio locale. Inoltre, una parte dei proventi sarà destinata a iniziative di solidarietà, rafforzando il legame tra comunità e territorio.

di Emilia Filocamo Avrei potuto limitarmi a descrivere nel dettaglio l'iniziativa del Comune di Tramonti, giunta alla sua venticinquesima edizione: la realizzazione del calendario con gli scatti del borgo, del verde dominante da contrafforte a contrafforte, delle bellezze paesaggistiche, o come in questo caso, artistiche, storiche, religiose. Invece oggi preferisco andare a fondo in un progetto che è molto di più e che fa rima con identità territoriale, con senso di appartenenza, con responsabilità non soltanto come amministratori o cittadini ma come parte integrante, viva, pulsante di una comunità che ama rappresentarsi nel modo più consono e diretto, mostrando semplicemente ciò che è.

