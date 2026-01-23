Chi è Juanlu Sanchez il nuovo esterno accostato alla Juventus nel ruolo di vice Kalulu Carriera e caratteristiche

Juanlu Sanchez è un giovane esterno spagnolo, attualmente in fase di crescita professionale. Accostato alla Juventus come possibile vice Kalulu, si distingue per le sue capacità tecniche e versatilità nel ruolo di difensore laterale. La sua carriera si è sviluppata tra le giovanili e le esperienze in prestito, evidenziando un talento promettente. Di seguito, una panoramica su chi è e le sue caratteristiche principali.

Chi è Juanlu Sanchez, il nuovo esterno accostato ai bianconeri nel ruolo di vice Kalulu. La sua carriera e le sue caratteristiche. Il calciomercato invernale della Juve entra nel vivo. Secondo quanto riportato da Sky, il club bianconero avrebbe individuato in Juanlu Sanchez il profilo ideale per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Il calciatore rappresenterebbe un tassello fondamentale per garantire alternative tattiche di alto livello, agendo come un vero e proprio vice Kalulu. Juanlu Sanchez, ventiduenne cresciuto nel vivaio andaluso, è un terzino destro moderno, capace di abbinare una struttura fisica imponente (quasi 190 cm) a una notevole rapidità nella conduzione della sfera.

