Chi è Juanlu Sanchez il nuovo esterno accostato alla Juventus nel ruolo di vice Kalulu Carriera e caratteristiche

23 gen 2026

Juanlu Sanchez è un giovane esterno spagnolo, attualmente in fase di crescita professionale. Accostato alla Juventus come possibile vice Kalulu, si distingue per le sue capacità tecniche e versatilità nel ruolo di difensore laterale. La sua carriera si è sviluppata tra le giovanili e le esperienze in prestito, evidenziando un talento promettente. Di seguito, una panoramica su chi è e le sue caratteristiche principali.

Chi è Juanlu Sanchez, il nuovo esterno accostato ai bianconeri nel ruolo di vice Kalulu. La sua carriera e le sue caratteristiche. Il calciomercato invernale della Juve entra nel vivo. Secondo quanto riportato da Sky, il club bianconero avrebbe individuato in Juanlu Sanchez il profilo ideale per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Il calciatore rappresenterebbe un tassello fondamentale per garantire alternative tattiche di alto livello, agendo come un vero e proprio vice Kalulu. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Juanlu Sanchez, ventiduenne cresciuto nel vivaio andaluso, è un terzino destro moderno, capace di abbinare una struttura fisica imponente (quasi 190 cm) a una notevole rapidità nella conduzione della sfera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juanlu Sánchez alla Juve: il Siviglia apre al prestito?Il Siviglia ha aperto alla possibilità di un prestito di Juanlu Sánchez alla Juventus, offrendo così un'opportunità di rafforzamento per i bianconeri.

Calciomercato Juventus, Mingueza vice Kalulu: Joao Mario, noLa Juventus monitora attentamente il calciomercato, valutando diverse opzioni per rinforzare la rosa.

