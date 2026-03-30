Ugarte allo Stadium | Ottolini osserverà da vicino il possibile erede di Koopmeiners Le ultime

Da juventusnews24.com 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita allo stadio, l’osservatore incaricato analizzerà da vicino un centrocampista che potrebbe diventare il successore di Koopmeiners. La presenza di questa figura mira a valutare le capacità del giocatore in vista di eventuali future decisioni di mercato. La sessione di osservazione si svolgerà in modo discreto e senza dichiarazioni ufficiali.

Ugarte allo Stadium: Ottolini osserverà da vicino il possibile erede di Koopmeiners. In programma a Torino l’amichevole tra Algeria e Uruguay. L’ Allianz Stadium  di  Torino  si prepara a ospitare l’amichevole internazionale tra l’ Algeria  guidata da  Vladimir Petkovic e l’ Uruguay  di  Marcelo Bielsa. Questo evento offre un’opportunità logistica e strategica alla dirigenza della  Juventus. L’ad Damien Comolli e il direttore sportivo  Marco Ottolini  potrà infatti visionare alcuni giocatori senza doversi spostare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Presso il centro sportivo della  Continassa, designato come quartier generale della selezione africana, il tecnico  Luciano Spalletti  ha fatto gli onori di casa accogliendo l’ex allenatore della  Lazio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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