Le squadre sono arrivate allo Stadium per la partita di oggi, valida per la 24ª giornata di Serie A. La Juventus e la Lazio si preparano a scendere in campo, con le formazioni ormai pronte e l’atmosfera che si fa sempre più calda. I tifosi si sono radunati fuori dallo stadio, aspettando di vedere chi riuscirà a portare a casa i tre punti. La partita promette emozioni fin dal calcio d’inizio.

Juve Lazio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 202526. Partita importante per la Juve che vuole rialzarsi dopo l’eliminazione in Coppa Italia e consolidare il proprio posizionamento dei primi quattro posti in Serie A. Avversaria di serata è la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Lazio 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 20.45 Migliore in campo Juve. A conclusione del match Juve Lazio 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Juve Lazio: il pre-partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Lazio LIVE: squadre arrivate allo Stadium, le ultime di formazione

Mancano poche ore al calcio d’inizio di Juve-Lazio allo Stadium.

Le squadre sono arrivate all’Allianz Stadium in vista della sfida tra Juventus e Pafos, valida per la sesta giornata della Champions League 202526.

Juve-Lazio diretta Serie A: segui la sfida tra Spalletti e Sarri LIVELa domenica della 24ª giornata di campionato si chiude all'Allianz Stadium, con la partita tra bianconeri e biancocelesti: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

È il giorno di Juve Lazio Quando finisce secondo voi Scrivetecelo nei commenti facebook

#Gattuso allo Stadium per #JuveLazio Vuole portare lui ai playoff x.com