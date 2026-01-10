Koopmeiners resta alla Juventus? Le ultime sul possibile accordo col Galatasaray gli aggiornamenti

Al momento, non ci sono segnali di un possibile trasferimento di Koopmeiners al Galatasaray. La Juventus ha confermato di non aver avviato trattative con il club turco, rafforzando la propria posizione sul mercato e assicurando la permanenza del giocatore. Restano quindi aggiornamenti positivi per i tifosi bianconeri, che possono guardare con fiducia alle prossime partite senza preoccupazioni legate a eventuali cessioni.

Koopmeiners Juve, nessun rischio addio ai bianconeri: zero contatti con il Galatasaray. Le ultime novità di mercato La Juventus mette al sicuro i suoi uomini chiave e spegne sul nascere le voci di mercato provenienti dall’estero. Nelle ultime ore, l’ambiente bianconero era stato scosso da indiscrezioni insistenti che parlavano di un forte interesse del Galatasaray . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Koopmeiners resta alla Juventus? Le ultime sul possibile accordo col Galatasaray, gli aggiornamenti Leggi anche: Koopmeiners resta alla Juve: nessuna offerta dal Galatasaray Leggi anche: Locatelli Juve, cosa c’è di vero dopo le ultime voci su una possibile partenza del mediano. Tutti gli aggiornamenti e il punto sul suo futuro Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Koopmeiners può lasciare la Juventus a gennaio? Le voci sul Galatasaray dalla Turchia e la posizione dei bianconeri; Koopmeiners via dalla Juve subito, dalla Turchia sicuri: la formula dell'offerta; Juve, missione centrocampo: assalto a Bernardo Silva alla Modric. E su Koopmeiners...; Mercato Juventus, sirene giallorosse per Teun Koopmeiners. La Juventus non vuole privarsi di Koopmeiners. Proposta turca irricevibile per due motivi - Teun Koopmeiners continua a rappresentare una certezza nello scacchiere di Luciano Spalletti, grazie a un rendimento solido e continuo che lo colloca tra gli elementi più affidabili della ... tuttojuve.com

