Il cinema per tutti | la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo a Oriocenter con UCI Friendly Autism

Nella giornata dedicata alla consapevolezza sull’autismo, si tiene un evento presso un centro commerciale con la collaborazione di una catena di multisale. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di creare ambienti accessibili e inclusivi. Durante l’evento, vengono promosse attività e progetti specifici rivolti a persone con autismo, con l’obiettivo di favorire l’integrazione e l’accessibilità nei luoghi di socializzazione.

La Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo ci invita a riflettere su quanto conti rendere i luoghi di aggregazione spazi realmente aperti a tutti. A Oriocenter, questo impegno si traduce in azioni concrete che durano nel tempo: il progetto UCI Autism Friendly, avviato nel 2019 insieme a UCI Cinemas, continua a crescere per garantire un ambiente familiare dove ogni spettatore può sentirsi a proprio agio e godersi la magia del grande schermo in totale serenità, rispettando le diverse sensibilità sensoriali e promuovendo una cultura dell’accoglienza autentica. Dalla data di nascita del progetto, ogni domenica vengono organizzate... 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo: all'UCI Cinemas di Torino proiezioni autism friendly, le dateLe iniziative si svolgono presso UCI Cinemas Torino Lingotto e Moncalieri, con l’obiettivo di offrire un’esperienza cinematografica accessibile anche... Una camminata insieme per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismoIl 2 aprile prossimo, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, il Nucleo funzionale autismo della Sc Neuropsichiatria... Aggiornamenti e notizie su Giornata Mondiale Discussioni sull' argomento Giornata Mondiale per l'Autismo: alla città del Cinema 'Fuori dal Guscio', serata evento Tma - FoggiaToday; Torniamo a sognare, verso le celebrazioni nazionali dell'Earth Day 2026; Rai per la Giornata Mondiale dell'acqua; Cnr in campo per la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo: all'UCI Cinemas di Torino proiezioni autism friendly, le dateIn occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo UCI Cinemas organizza proiezioni speciali autism friendly ... torinotoday.it Oggi, 28 marzo, si celebra la Giornata Mondiale dell'Endometriosi per aumentare la consapevolezza su questa condizione che colpisce tra 100.000 e 160.000 donne in Lombardia, una patologia che può influire profondamente sulla qualità della vita. Per l'occ - facebook.com facebook