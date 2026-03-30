Libano un casco blu ucciso | Jakarta pretende chiarezza sull’esplosione

Nel sud del Libano, vicino ad Adchit Al Qusayr, un soldato delle forze di pace di nazionalità indonesiana è stato ucciso da un proiettile non identificato che ha colpito una loro base. Jakarta ha richiesto chiarimenti sull’accaduto, mentre le autorità locali stanno indagando sull’incidente. Nessuna altra informazione ufficiale è stata diffusa al momento.

Orrore nel sud del Libano, vicino ad Adchit Al Qusayr, dove un proiettile – al momento non identificato – ha colpito una base Unifil causando la morte di un casco blu di nazionalità indonesiana. La missione Onu, che si frappone tra le forze armate di Israele e i miliziani di Hezbollah nel tentativo di far rispettare la pace, parla di indagine già avviata, mentre intorno al caso si addensa la nebbia tipica dei conflitti dove tutti vedono e nessuno sa. Nel comunicato, l’Unifil ha rivolto un nuovo appello a “tutti gli attori” affinché rispettino i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale e garantiscano in ogni momento la sicurezza del personale e delle proprietà delle Nazioni unite, “astenendosi da azioni che possano mettere in pericolo i peacekeeper”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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