L’allenatore della squadra Under 21 ha commentato la situazione attuale, affermando che i club non mostrano particolare interesse per la nazionale, altrimenti sarebbero disposti a far giocare i giovani senza esitazioni. La squadra si prepara per la prossima partita contro la Svezia, con il tecnico che ha sottolineato la necessità di aumentare l’intensità in campo.

Azzurrini verso la sfida con la Svezia: "Dovremo essere ancora più intensi" ROMA - "Ai club non interessa della Nazionale, altrimenti manderebbero i ragazzi senza problemi. Se Palestra e Pisilli giocano domani sera lo spareggio e vanno ai Mondiali, il loro valore si triplica. L'Italia è la squadra alla quale nessuno deve rinunciare, come è possibile che un club non lo capisca?". È la riflessione di Silvio Baldini, ct dell'Under 21, alla vigilia del match contro la Svezia, valevole per le qualificazioni agli Europei di categoria. "È fondamentale far capire ai ragazzi che la Nazionale è di tutti i tifosi e che quando giocano con la maglia azzurra sono visti da tutti gli italiani e la responsabilità è maggiore", ha aggiunto Baldini. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - U21, Baldini "Ai club non interessa ma la Nazionale valorizza i ragazzi"

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