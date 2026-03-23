u21 baldini aria positiva spero qualche ragazzo vada ai mondiali

"Palestra e Pisilli convocati da Gattuso? Significa che siamo sulla strada giusta" TIRRENIA - "Il gruppo per la maggior parte è sempre lo stesso, ho visto che c'era un'aria positiva. Ci sono dei ragazzi nuovi, ma penso che le cose andranno come sono sempre andate. Spero che per i Mondiali qualche altro ragazzo possa essere chiamato dal mister Gattuso". Queste le parole di Silvio Baldini, ct dell'Italia Under 21, in vista delle due sfide con Macedonia del Nord (26 marzo ore 18.15) e Svezia (31 marzo ore 18.30), valide per le qualificazioni agli Europei 2027 di categoria in Albania e Serbia. "Palestra e Pisilii in nazionale... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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