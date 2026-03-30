Tuttosport – Juve Women in finale di Coppa Italia Super Capeta che doppietta! Ora la Roma

Le Juventus Women hanno raggiunto la finale di Coppa Italia dopo aver battuto la Fiorentina in una partita decisa da una doppietta di un’attaccante. La squadra avversaria sarà la Roma, che si è qualificata successivamente. La partita si svolgerà tra le due squadre semifinaliste, con le rispettive tifoserie in attesa di conoscere l’esito finale. La notizia è stata riportata da Tuttosport.

2026-03-29 20:00:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: Juve Women-Fiorentina, la partita. 90’+4 – Triplice fischio: vittoria per 2-1 della Juve Women. 90’+2 – Vangsgaard ci prova ancora ma non riesce a superare il portiere avversario. 90? – 4 minuti di recupero. 84? – Su un cross della Juve il portiere della Fiorentina non riesce a bloccare con le mani e si lascia sfuggire la palla. Per poco le bianconere non trovano il gol del 3-1 in maniera molto fortuita. 80? – Ultimi due cambi per Canzi: Kullberg e Rosucci in campo al posto di Harviken e Beccari. 79? – Riprende il gioco, Rusek ce la fa e resta in campo. 78? – Gioco fermo, problemi alla caviglia per Rusek. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – Juve Women in finale di Coppa Italia. Super Capeta, che doppietta! Ora la Roma Articoli correlati Juventus Women Fiorentina 2-1: due volte Capeta, in finale di Coppa con la Romadi Mauro MunnoJuventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno delle semifinali di... Fiorentina Juventus Women 0-2: Capeta-Beccari, finale di Coppa Italia a un passodi Mauro MunnoFiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata delle semifinali di... Juventus Women 2-1 Napoli | HIGHLIGHTS Coppa Italia Women Contenuti utili per approfondire Juve Women Temi più discussi: Juve Women in finale di Coppa Italia. Super Capeta, che doppietta! Ora la Roma; Juve Women-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere la semifinale di Coppa Italia; La Juve Women non sa più vincere: Canzi al punto di non ritorno, futuro in bilico; Juve Women, così non va: 0-0 contro il Genoa ultimo. Canzi spiega: C'è un po' d'ansia, ma... Pagina 0 | Juve Women in finale di Coppa Italia. Super Capeta, che doppietta! Ora la RomaDopo la vittoria dell'andata, le bianconere di Canzi vincono anche al ritorno e superano l'ostacolo Fiorentina ... tuttosport.com Juventus Women - Fiorentina 2-1: bianconere in finale di Coppa Italia19:52 - TRIPLICE FISCHIO, LA JUVENTUS È IN FINALE DI COPPA ITALIA FEMMINILE. Nel secondo tempo le bianconere continuano a sfornare occasioni, ma solo in una trovano il momentaneo 2-0 ... tuttojuve.com La doppietta di Capeta spedisce la Juventus dritta in finale di Coppa Italia Women #CoppaItaliaWomen - facebook.com facebook #Juve Women in finale di Coppa Italia. Super Capeta, che doppietta! Ora la #Roma x.com