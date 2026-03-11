Fiorentina Juventus Women 0-2 | Capeta-Beccari finale di Coppa Italia a un passo

La partita tra Fiorentina e Juventus Women si è conclusa con un risultato di 0-2 a favore della Juventus. Capeta e Beccari sono stati gli autori dei due gol che hanno deciso l’incontro. L’andata delle semifinali di Coppa Italia femminile si è giocata in questa occasione, offrendo uno spettacolo di calcio femminile. La sfida si è svolta nel rispetto delle regole e senza particolari incidenti.

di Mauro Munno Fiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia femminile. La Juventus Women di Max Canzi è ospite della Fiorentina nella gara valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia Women. Le bianconere devono mettersi alle spalle un periodo difficile dopo l'eliminazione dalla Champions e il pari con la Ternana. Fiorentina Juventus Women 0-2: sintesi e moviola. 83? Gol annullato a Janogy – Insacca di testa ma in posizione irregolare 83? Tiro Bredgaard – Eriksdottir va via a Lenzini e mette a rimorchio. Bredgaard conclude in corsa con violenza ma trova un grande riflesso di De Jong 72? Occasione Eriksdottir – L'islandese non riesce a correggere sotto porta dopo una sponda di Severini.