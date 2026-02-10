Kimi Antonelli incidente a San Marino | pilota illeso

Kimi Antonelli, il giovane pilota della Mercedes, ha avuto un incidente nella sua zona a San Marino. L’incidente è avvenuto sabato sera, ma per fortuna il pilota è uscito illeso. Nessuna conseguenza fisica né danni seri, solo un grande spavento. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica, ma per ora Antonelli sta bene.

Il pilota Mercedes Kimi Antonelli sabato sera ha avuto un incidente stradale nei pressi della sua abitazione a San Marino senza conseguenze fisiche. L'incidente è avvenuto lungo la superstrada in località Serravalle. La sua macchina, una Mercedes AMG Gt 63 Pro 4matic+ 'Motorsport Collectors Edition', ha urtato contro il guard rail, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Lo riporta motorsport.com. La Mercedes ha confermato l'accaduto attraverso una nota ufficiale: "Lo scorso sabato sera, nei pressi della sua abitazione a San Marino, Kimi è stato coinvolto in un incidente stradale. La polizia è intervenuta sul posto, dopo essere stata chiamata da Kimi.

