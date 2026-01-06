Il violinista che ha denunciato Will Smith ha pubblicato un post criptico su Instagram | Sfortunatamente sono successe delle cose

Il violinista Brian King Joseph, accusatore di Will Smith per molestie sessuali, ha pubblicato su Instagram un messaggio criptico: “Sfortunatamente sono successe delle cose”. Questo post è stato condiviso pochi giorni prima della sua denuncia ufficiale contro Smith. La comunicazione ha suscitato curiosità e attenzione, lasciando spazio a interpretazioni sul significato di quell’avvertimento.

Brian King Joseph, il violinista che ha accusato Will Smith di molestie sessuali, aveva pubblicato su Instagram un post criptico pochi giorni prima di avviare la denuncia contro il rapper e attore. Sulla pagina social aveva postato un video nel quale rivelava: “All’inizio di quest’anno, sono stato assunto per esibirmi in un tour molto, molto importante con qualcuno che era un grande nel settore . Ero emozionato, orgoglioso di me stesso per aver avuto questa opportunità. Sfortunatamente, sono successe alcune cose . Non posso entrare troppo nei dettagli di cosa fosse esattamente perché è già una questione legale in questo momento, ma il motivo per cui ne parlo apertamente è perché essere licenziati o essere incolpati, svergognati o minacciati o qualcosa del genere semplicemente per aver denunciato comportamenti sessuali scorretti o minacce alla sicurezza sul lavoro non va bene. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il violinista che ha denunciato Will Smith ha pubblicato un post criptico su Instagram: “Sfortunatamente sono successe delle cose” Leggi anche: Will Smith denunciato da un violinista per molestie sessuali Leggi anche: Will Smith denunciato per presunte molestie: a citarlo in giudizio è un violinista La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Will Smith, la denuncia choc: un violinista lo accusa di molestie sessuali. Cos’è successo; Will Smith accusato di molestie. Un violinista: “Io adescato in maniera deliberata”; Will Smith denunciato da un violinista per presunte molestie; Will Smith accusato da un violinista di molestie sessuali durante un tour. Will Smith denunciato dal violinista Brian King Joseph/ Accuse di molestie e ritorsioni per la star - Il violinista Brian King Joseph ha denunciato Will Smith accusando la star di Hollywood di molestie e ritorsioni. ilsussidiario.net

