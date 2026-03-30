Tutti i miei compagni hanno uno smartphone cosa rispondere a tuo figlio

Una frase che si sente spesso tra bambini e preadolescenti riguarda il fatto che tutti i loro amici possiedono uno smartphone. Questa richiesta, rivolta ai genitori, rappresenta una situazione comune e frequente, con i giovani che desiderano avere un telefono personale per motivi legati a comunicazione e socializzazione. La discussione sulla richiesta di un dispositivo digitale coinvolge spesso le famiglie, senza che siano presenti motivazioni di altra natura.

“ Tutti i miei amici hanno il telefono! ”. Una frase sempre più frequente tra bambini e preadolescenti, che spesso mette in difficoltà i genitori. In un reel pubblicato da genitori.it, il tema viene affrontato in modo diretto: il punto, spiegano, non è lo smartphone, ma la reazione degli adulti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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