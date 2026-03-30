Sabato mattina, durante un controllo di polizia nella capitale, una persona è stata coinvolta in un nuovo episodio legato alla cosiddetta

Il nuovo «caso Salis», che l'ha vista protagonista di un controllo da parte delle forze di polizia della Capitale sabato mattina, è riconducibile a un filone ben preciso che origina da indagini tedesche. L'europarlamentare, infatti, non ha subito una perquisizione come da lei sostenuto, perché le forze dell'ordine, essendosi resi conto che si trattava della candidata di Avs, dopo averla identificata non sono entrati nella sua camera d'albergo. E il tutto nasce da un alert giunto all'Italia in quanto Paese dell'area Schengen e scaturito dal fatto che la Germania avrebbe inserito la paladina dei centri sociali nella lista dei soggetti sospettati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tutta la "banda" è finita nei guai. Mentre la Salis è ormai una star

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