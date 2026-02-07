Sorpreso mentre spaccia cocaina a una coppia | 50enne nei guai

Un uomo di 50 anni è stato arrestato ieri sera dopo essere stato sorpreso mentre spacciava droga a una coppia. La polizia lo ha colto in flagrante mentre consegnava diversi grammi di cocaina, con il denaro nascosto in auto e altri quantitativi di droga trovati nel suo appartamento. L’uomo ora si trova in cella in attesa di essere ascoltato dal giudice.

Lo avevano arrestato dopo averlo sorpreso a vendere diversi grammi di cocaina ad una coppia e poi con il denaro nascosto in auto e altri quantitativi di droga nel suo alloggio. Per questo motivo un 50enne di origini albanesi è stato rinviato a giudizio. L’uomo ora dovrà comparire davanti al Collegio penale del tribunale di Fermo per rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione era stata messa a segno dagli investigatori della squadra mobile dopo aver notato un uomo ed una donna guardarsi intorno con fare sospetto e visibilmente nervosi, sostare in una via di Porto Sant’Elpidio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nella giornata del 19 gennaio, i Carabinieri di Pisa hanno arrestato un uomo di 30 anni, sorpreso in casa con diverse quantità di hashish e cocaina.

Un uomo di 50 anni della provincia di Foggia è stato arrestato a Termoli dai carabinieri, trovandolo in possesso di oltre 60 dosi di cocaina confezionata e 300 euro in contanti.

