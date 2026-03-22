Fine dei giochi per Shakira, la regina dei borseggi. Bosniaca, giovanissima 22enne, era l'incubo dei turisti tra Roma, Milano e Venezia. Considerata la più violenta tra le borseggiatrici in circolazione, ha seminato il panico per anni collezionando più di 60 precedenti penali. Shakira alla fine è stata catturata dai militari dell'Arma ed è stata raggiunta dagli uomini delle forze dell'ordine a Roma alla fine di alcuni controlli nella zona dell'Eur. La donna, rea in passato di aver aggredito le vittime dei borseggi e di aver persino punito le complici del suo gruppo quando non seguivano i suoi dettami, era ricercata da tempo per una serie infinita di furti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La gang di “Shakira” è finita: tutta in manette la banda che terrorizzavaa i turisti in Italia

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