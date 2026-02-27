Mogol è stato trasportato in elicottero dai Vigili del Fuoco da Sanremo a Roma per partecipare a un evento. La scelta di usare l’elicottero ha suscitato l’ira di alcuni esponenti del Pd, che hanno criticato la decisione. La vicenda ha attirato l’attenzione sui metodi di trasporto adottati per il compositore. La disputa ha generato reazioni politiche e media.

“Siamo contentissimi di aver avuto qui” Mogol “e lo ringraziamo per quello che ci ha dato. Il resto sono le solite polemiche strumentali. Noi siamo molto contenti di aver avuto un grandissimo artista, un monumento nazionale che ha regalato parte della sua capacità artistica, ha scritto una canzone regalandola come inno ai Vigili, quindi gli siamo profondamente grati”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha risposto a margine della festa dell’istituzione del Corpo dei vigili del Fuoco. Il viaggio nell’elicottero dei vigili del fuoco da Sanremo a Roma è andato “benissimo, i vigili dei fuoco sono persone splendide, meravigliose e vanno ringraziate da tutti”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Mogol a Roma in elicottero dei Vigili del Fuoco, ira del Pd

Sanremo 2026, Mogol riparte sull'elicottero dei vigili del fuoco concesso da Piantedosi: Pd contro il ministroLucio Rapetti, in arte Mogol, e la moglie Daniela Gimmelli, dopo essere stati al Festival 2026, sono ripartiti da Sanremo in direzione Roma...

Sanremo 2026, Mogol a Roma con un elicottero dei Vigili del fuoco: scoppia la polemicaSta alimentando polemiche il caso di Mogol e la moglie Daniela Gimmelli che, dopo l’ospitata sul palco di Sanremo 2026 del paroliere, sono stati...

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Sanremo-Roma in elisoccorso: il trasferimento vip per Mogol e consorte autorizzato direttamente dal Viminale; Mogol e Daniela Gimmelli, chi è la donna accanto al paroliere più importante della canzone italiana; Premio alla Carriera per Mogol. Ecco la vita e le canzoni del maestro che ha fatto la storia della musica italiana; Sanremo: elicottero vigili del fuoco per portare Mogol a Roma, è polemica.

Mogol: Il viaggio da Sanremo a Roma con l’elicottero dei vigili del fuoco? Andato benissimo, sono persone splendideIl paroliere commenta il contestato trasferimento da Sanremo a Roma, mentre le opposizioni accusano il governo di usare mezzi pubblici come taxi ... ilfattoquotidiano.it

Mogol da Sanremo a Roma in elisoccorso dei Vigili del Fuoco. È polemicaM5S fa un'interrogazione parlamentare sull'accaduto. Il ministro Piantedosi risponde: Siamo grati di averlo come artista. Polemiche ... huffingtonpost.it

Il trasporto speciale di Mogol e consorte dal Festival di Sanremo a Roma con l’elisoccorso è già un caso politico. Le opposizioni in Liguria accusano il governo di aver usato un servizio pubblico come un “taxi”: “Vicenda sconcertante, uno schiaffo ai cittadini – - facebook.com facebook

Un elicottero dei Vigili del Fuoco, utilizzato per i soccorsi, impiegato per trasferire Mogol e sua moglie dal Festival di Sanremo a Roma, dove oggi (27 febbraio) lo aspettavano per la festa del corpo. “Incredibile: ci chiediamo se quell’elicottero sia stato tolto al s x.com