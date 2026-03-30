Turismo accessibile e inclusione per TechCare Expo un debutto da oltre 1.500 presenze in Fiera

La prima edizione di TechCare Expo si è svolta presso una fiera nazionale, attirando oltre 1.500 persone. L’evento ha visto la partecipazione di 60 espositori e quasi 300 relatori, concentrandosi sul tema del turismo accessibile e dell’inclusione per persone con disabilità e fragilità. Promosso dal Gruppo Maggioli, l’appuntamento ha presentato innovazioni tecnologiche dedicate alla cura e all’assistenza.

Oltre 1.500 presenze per il nuovo evento nazionale su cura e inclusione organizzato in Fiera dal Gruppo Maggioli Oltre 1.500 presenze, 60 espositori, quasi 300 relatori: sono i numeri della prima edizione di TechCare Expo, il nuovo appuntamento nazionale dedicato al futuro della cura, dell’assistenza e dell’inclusione a disabilità e fragilità attraverso le innovazioni tecnologiche voluto dal Gruppo Maggioli, già organizzatore del Forum della Non Autosufficienza e dell’autonomia possibile, che da sempre affianca pubblica amministrazione, liberi professionisti, aziende e sanità nella semplificazione dei processi e nel miglioramento dei servizi offerti alle imprese e ai cittadini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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