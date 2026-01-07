Moneta non bastano le luci I comitati di Fossola chiedono interventi urgenti sul castello

I comitati di Fossola esprimono preoccupazione per lo stato del castello, chiedendo interventi urgenti per la tutela di questo patrimonio. La recente comunicazione di Serena Ribolini, che si definisce rappresentante della comunità, ha suscitato perplessità e amarezza tra i cittadini. È importante affrontare con serietà e trasparenza le questioni legate alla conservazione e alla valorizzazione del castello, simbolo storico di Fossola.

"Leggiamo con giusta perplessità ed amarezza, la comunicazione al popolo fossolese effettuata di Serena Ribolini, di cui la stessa si professa rappresentante della comunità". Con queste parole la Pro loco ‘Salviamo il Castello di Moneta’, Italia nostra apuo lunense e la Pro loco di Fossola e Moneta replicano alle parole di Ribolini, che nei giorni scorsi ha ringraziato la famiglia Ribani per aver illuminato la torre dell’antico maniero che sovrasta Fossola. "L’amarezza è dettata dal fatto che le nostre associazioni da anni si battono attraverso iniziative ed incontri sui problemi del castello - proseguono le associazioni -. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Moneta, non bastano le luci. I comitati di Fossola chiedono interventi urgenti sul castello Leggi anche: Alluvioni: Lepore rivendica gli interventi, i comitati chiedono risposte e FdI incalza Leggi anche: Pietrastornina, i consiglieri chiedono urgenti interventi di pulizia su strada Campitelli/Acqua delle Vene e Torrente San Martino La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Moneta, non bastano le luci. I comitati di Fossola chiedono interventi urgenti sul castello. Moneta, non bastano le luci. I comitati di Fossola chiedono interventi urgenti sul castello - "Leggiamo con giusta perplessità ed amarezza, la comunicazione al popolo fossolese effettuata di Serena Ribolini, di cui la stessa si professa rappresentante della comunità". msn.com

Buonasera ho questa moneta qualcuno sa qualcosa - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.