Tumori 10 anni di ' Donne che curano' mille oncologhe per Carta Montecitorio

Una iniziativa volta a sostenere i professionisti della salute femminile coinvolge dieci anni di attività e vede la partecipazione di mille oncologhe. La Carta di Montecitorio è stata presentata per promuovere la tutela delle donne che operano nel settore. La manifestazione si è svolta presso la Camera dei Deputati, dove sono state illustrate le linee guida e le azioni previste per migliorare le condizioni di lavoro e il riconoscimento delle competenze.

Roma, 30 mar. (Adnkronos Salute) - La Carta di Montecitorio per la tutela dei professionisti dell'oncologia italiana è uno dei punti chiave di ‘Donne che curano' 2026, la manifestazione organizzata oggi dall'associazione Women for Oncology Italy che quest'anno compie dieci anni e mette al centro dell'iniziativa i tre protagonisti della cura: il caregiver, il paziente e l'operatore sanitario. Come ogni anno l'associazione si rivolge alle istituzioni e al mondo della politica sottoponendo richieste che quest'anno saranno riassunte in un documento per promuovere interventi concreti a sostegno del sistema, sottoscritto dal network di oltre mille oncologhe. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tumori, 10 anni di 'Donne che curano', mille oncologhe per Carta Montecitorio Articoli correlati Tumori prostata, Fondazione Aiom: “In 10 anni +55% uomini vivi dopo la diagnosi”(Adnkronos) – In 10 anni, in Italia, gli uomini vivi dopo la diagnosi di tumore della prostata sono aumentati del 55%. Stop al rinnovo decennale della carta d’identità per chi ha più di 70 anni: validità estesa a mezzo secolo, certificato digitale aggiornabile ogni 10 anniIl provvedimento estende la durata del documento a 50 anni, portando la prima scadenza utile per il rinnovo al compimento dei 120 anni.