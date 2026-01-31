Stop al rinnovo decennale della carta d’identità per chi ha più di 70 anni | validità estesa a mezzo secolo certificato digitale aggiornabile ogni 10 anni
Il Governo ha deciso di fermare il rinnovo della carta d’identità per chi ha più di 70 anni. Da ora in poi, questa carta sarà valida fino a mezzo secolo, senza doverla aggiornare ogni dieci anni. La misura arriva con un decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri, che fa parte delle iniziative per il PNRR. Chi ha superato i 70 anni potrà usare la stessa carta d’identità per molto più tempo, mentre i cittadini più giovani continueranno a rinnovarla come sempre.
Il provvedimento estende la durata del documento a 50 anni, portando la prima scadenza utile per il rinnovo al compimento dei 120 anni. La misura riguarda circa 10 milioni di persone e risponde a una logica di semplificazione amministrativa per ridurre gli oneri burocratici a carico della popolazione anziana. Il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo aveva anticipato la proposta a fine novembre, sottolineando che il progetto è stato sviluppato insieme all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, al Ministero dell’Interno e al Ministero per gli Affari Europei. La nuova scadenza si applica esclusivamente alle carte d’identità emesse dal 30 luglio 2026, che saranno valide anche per l’espatrio.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Carta Identità
Carta d’identità, stop al rinnovo per chi ha più di 70 anni: cosa prevede il decreto semplificazioni
Carta di identità, stop al rinnovo per chi ha più di 70 anni. Nuove regole in arrivo per decreto
Ultime notizie su Carta Identità
Argomenti discussi: La carta d'identità che non scade più, per alcuni cittadini; Cava di San Bernardo di Ivrea in tribunale, il Comitato fa ricorso al Tar contro Città metropolitana; Cava di San Bernardo. Il PD mette sul piatto 500 euro. Si attendono non meno di 2 mila euro dal deputato; Mobilitazione politica per sostenere il ricorso al Tar del Comitato No Cava.
DAL 4 AGOSTO STOP ALLA CARTA D'IDENTITA' CARTACEA Aperture straordinarie dell'anagrafe a Viterbo: ecco cosa serve per il rinnovo https://www.viterbotoday.it/~go/i/70100293219858 - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.