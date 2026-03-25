la guida ai campi di tulipani dove ammirare e raccogliere i fiori di primavera

Sono stati segnalati diversi campi di tulipani aperti al pubblico, dove è possibile ammirare e raccogliere i fiori di primavera. Le località includono zone urbane e aree periferiche, con orari di apertura variabili. Le visite sono consentite secondo le normative locali e sono stati stabiliti orari e regole per la raccolta dei tulipani.

Guida. Una serie di indirizzi per scoprire, fotografare e raccogliere i tulipani tra città e provincia, con qualche suggerimento imperdibile fuori provincia Non paesaggi, ma tavolozze. Strisce di colore che sembrano tracciate con un gesto largo, quasi pittorico: rossi saturi, gialli pieni, bianchi che riflettono la luce e viola che sfumano verso il blu. In primavera, la provincia di Bergamo si trasforma così, in una composizione a cielo aperto dove i campi di tulipani ridisegnano la pianura e i margini della città, attirando visitatori in cerca di bellezza. Non è un caso che negli ultimi anni queste fioriture siano diventate una meta sempre più frequentata. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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