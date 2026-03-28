Nelle ultime ore, il documentario The Bibi Files di Tucker Carlson è diventato virale sui social media, generando un dibattito acceso sul vero volto del potere di Benjamin Netanyahu. Si tratta di una versione aggiornata e resa accessibile al grande pubblico del film prodotto nel 2024 da Alex Gibney e diretto da Alexis Bloom. Il sito web dell’ex volto di Fox News, Tucker Carlson Network (Tcn), lo ha reso disponibile in streaming e alcuni spezzoni significativi del documentario si sono rapidamente diffusi su X. Il film è vietato in Israele, dove Netanyahu ha tentato di bloccarlo in tribunale invocando motivi di privacy sulle prove di un processo ancora in corso. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - “Se questo esce, sono morta”: Miriam Adelson e le rivelazioni esplosive dei Bibi Files di Tucker Carlson

Articoli correlati

Attacco all’Iran, il punto di non ritorno per Trump. Tucker Carlson: “Disgustoso e malvagio”«I neoconservatori vogliono che gli Stati Uniti combattano la guerra di Israele contro l’Iran.

Perché i cristiani stanno sparendo dalla Terra Santa? L’inchiesta di Tucker CarlsonUn’ondata di violenza, emarginazione e esodo silenzioso sta svuotando la Terra Santa della sua più antica comunità cristiana.