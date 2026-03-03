Tucker Carlson, commentatore politico conservatore ed ex conduttore di FoxNews, ha affermato che agenti del Mossad israeliano sarebbero stati arrestati in Qatar e Arabia Saudita mentre pianificavano attentati nei loro territori. Secondo Carlson, le autorità di questi paesi avrebbero intercettato e fermato alcuni membri dell’intelligence israeliana coinvolti in attività sovversive. La vicenda riguarda presunti piani di attentati nel Golfo Persico.

Il commentatore politico conservatore ed ex anchorman di FoxNews, Tucker Carlson, ha lanciato una grave accusa contro Tel Aviv, sostenendo che Arabia Saudita e Qatar abbiano arrestato agenti del Mossad israeliano mentre pianificavano attentati dinamitardi nei rispettivi paesi. Durante la sua trasmissione del suo podcast, Carlson ha dichiarato: «In Qatar e Arabia Saudita, le autorità hanno arrestato agenti del Mossad che pianificavano attentati con bombe in quei Paesi». Tucker Carlson: “Last night in both Qatar and Saudi Arabia authorities arrested Mossad agents planning on committing bombings.” pic.twitter.com23TK7H6jyH — Ryan Grim (@ryangrim) March 2, 2026 Ha poi aggiunto: «Perché gli israeliani dovrebbero commettere attentati in Paesi del Golfo, che sono anch’essi sotto attacco dall’Iran? Non sono dalla stessa parte?». 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Tucker Carlson accusa Israele: “Attentati nel Golfo, Agenti del Mossad arrestati in Qatar e Arabia Saudita”

Tucker Carlson (fitaccen dan Jaridar Amurka) ya saki bomb a daren nan: "Saudia da Qatar sun kama ma'aikatan leken asirin Mossad a daren jiya suna shirin dasa bama-bamai, don kasashen su zargi Iran". Link a comment section - facebook.com facebook

