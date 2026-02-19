Darmian è tornato | Periodo difficile ma ora sto bene | spero di…
Matteo Darmian ha vissuto un momento difficile a causa di un infortunio, che lo ha tenuto lontano dal campo per settimane. Ora, dopo il suo rientro in Champions League, si sente di nuovo in forma e pronto a riprendere il ritmo. Al suo ritorno titolare, ha mostrato determinazione e volontà di aiutare la squadra a migliorare. Darmian ha ammesso che ci sono ancora margini di miglioramento, ma guarda avanti con fiducia. La sua presenza sarà decisiva nelle prossime partite.
Darmian. Matteo Darmian, protagonista al ritorno da titolare in Champions League, ha commentato la sconfitta del suo team contro il Bodo evidenziando la necessità di migliorare ma mantenendo ottimismo: “ Dobbiamo analizzare quanto fatto stasera, un risultato negativo però la mia sensazione è che sia ancora tutto aperto. Dovremo fare meglio al ritorno e ci prepareremo nel migliore dei modi “. Durante l’intervista, Darmian ha spiegato che l’approccio della squadra è stato positivo: “ Siamo andati sotto, ma abbiamo provato a giocare il nostro calcio e siamo riusciti a recuperare. Abbiamo sprecato un’occasione importante subito dopo l’inizio del secondo tempo, e loro sono stati bravi a sfruttare gli errori “.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
