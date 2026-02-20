Sinner racconta cos'è successo contro Mensik | Non sono stato lucido sto vivendo un periodo di calo
Jannik Sinner ha spiegato cosa è successo durante il match contro Mensik, che gli è costato l’eliminazione a Doha. Il tennista italiano ha ammesso di non essere stato lucido in campo, accusando un calo di concentrazione. La sconfitta ha rappresentato un passo indietro nella sua recente serie di partite, mentre si prepara a tornare in allenamento. Sinner ha commentato anche il suo stato di forma attuale, che non gli permette di esprimersi al massimo. Ora si concentra sui prossimi impegni in calendario.
Jannik Sinner spiega com'è avvenuta la sconfitta di ieri a Doha contro Mensik che gli è costata l'eliminazione dal torneo ATP 500. L'altoatesino ammette di essere nel bel mezzo di un periodo di calo: "In questo momento sto avendo un piccolo 'down' che però non mi preoccupa".🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Veronika Kudermetova racconta cos’è successo dopo aver umiliato Rune: “Mi sono vergognata tantissimo”
Leggi anche: Fabregas racconta cos’è successo con il Ct del Senegal per Diao: “Una conversazione non piacevole”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sinner racconta cos'è successo contro Mensik: Non sono stato lucido, sto vivendo un periodo di calo; Jannik Sinner, la scelta tra sci e tennis: la decisione che racconta una generazione; Sinner batte Popyrin in due set: è ai quarti a Doha. E Laila lo segue in tribuna; Jannik Sinner campione di sci? Grazie ad Air, Nike trasforma in design questa vita parallela.
Sinner, la caduta: Doha amara per Jannik ed esce ai quarti con Mensik. Cosa è successoUna brutta caduta, di quelle che non ti aspetti (e probabilmente non si aspettava neanche lui, il campione azzurro): Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non si affronteranno in finale, coma suggeriva il pr ... msn.com
Sinner racconta gli 8 minuti negli spogliatoi prima della svolta: Ero solo, ha funzionato beneJannik Sinner dopo la vittoria contro Spizzirri agli Australian Open ha parlato di quanto successo negli spogliatoi dopo i crampi che sembravano averlo ... fanpage.it
Sinner tra neve e tennis Jannik Sinner si racconta: la passione per lo sci, l’adrenalina che gli manca e il confronto con la pressione del tennis. Senza dimenticare il pensiero per Lindsey Vonn dopo l’infortunio. - facebook.com facebook
Jannik Sinner si racconta: “Lo sci mi manca, ma oggi ho più paura degli infortuni” - x.com