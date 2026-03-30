Trump vuole revocare la protezione delle specie a rischio nel Golfo del Messico per avere il via libera a nuove trivellazioni petrolifere

Roma, 30 marzo 2026 - Un'istanza di revoca della protezione delle specie a rischio nel Golfo del Messico è stata presentata da un rappresentante governativo. L'obiettivo dichiarato è ottenere l'autorizzazione a condurre nuove trivellazioni petrolifere nella zona. L'ente responsabile ha annunciato che la richiesta riguarda specifiche aree considerate di interesse strategico per l'industria energetica. La decisione è attualmente in fase di valutazione da parte delle autorità competenti.

Roma, 30 marzo 2026 - In un mondo minacciato dall’aumento globale delle temperature, dall’inquinamento e dalla inarrestabile estinzione di alcune specie animali a rischio, insomma un sunto degli incubi attuali dell’umanità (Come la guerra del resto), Donald Trump vede solo il petrolio, e i suoi profitti. Con una mossa degna del petroliere della serie tv ‘Dallas’, J.R. Ewing, interpretato dal bravissimo Larry Hagman, il tycoon ha pensato bene che agli Stati Uniti servono di più delle nuove trivellazioni per trovare il petrolio nel Golfo del Messico (Che si chiama ancora così non si sa per quanto tempo ancora) che le specie a rischio che vi abitano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump vuole revocare la protezione delle specie a rischio nel Golfo del Messico per avere il via libera a nuove trivellazioni petrolifere Articoli correlati Sibari a rischio sete: falda acquifera in calo, nuove trivellazioni al Raganello per evitare razionamenti estivi.Sibari, 10 febbraio 2026 – Una potenziale crisi idrica incombe su Sibari e le zone limitrofe, sollevando forti preoccupazioni tra i residenti in... Due nuove specie di farfalle nel parco delle Foreste CasentinesiDue nuove farfalle volano leggere e leggiadre nella grande area protetta del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, di cui fa parte anche un buon lembo... Contenuti e approfondimenti su Trump vuole revocare la protezione... Discussioni sull' argomento Specie minacciate potrebbero perdere tutele per il petrolio USA; Trump rilancia l’ipotesi del dirottamento di fondi ucraini a favore dell’elezione di Biden. Sheinbaum a Trump, 'è il Golfo del Messico e non d'America'(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 29 MAR - La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha chiarito che il suo Paese non cerca conflitti con gli Stati Uniti, respingendo però l'insistenza di Donald Trump nel r ... msn.com Trump vuole deroga alla legge sulle specie protette per petrolio e gas nel Golfo del MessicoIl provvedimento potrebbe «dare il via libera all’estinzione di tartarughe marine, balene e coralli per arricchire l’industria petrolifera», afferma un avvocato di Earthjustice. View on euronews ... msn.com Una disputa, quella sul nome del “Golfo del Messico” (cambiato unilateralmente da Donald Trump in “Golfo d’America”) che non è solo terminologica ma anche e soprattutto politica. La presidente messicana Claudia Sheinbaum è tornata sul tema durante un - facebook.com facebook Sheinbaum a Trump, 'è il Golfo del Messico e non d'America' x.com