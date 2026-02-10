Sibari a rischio sete | falda acquifera in calo nuove trivellazioni al Raganello per evitare razionamenti estivi

10 feb 2026

A rischio questa estate, Sibari potrebbe affrontare problemi di approvvigionamento d’acqua. La falda acquifera si sta abbassando rapidamente, e le autorità hanno deciso di fare nuove trivellazioni al Raganello. L’obiettivo è evitare razionamenti e garantire l’acqua ai cittadini, ma la situazione resta delicata. I residenti sono in allerta, mentre gli esperti monitorano da vicino i livelli della falda.

Sibari, 10 febbraio 2026 – Una potenziale crisi idrica incombe su Sibari e le zone limitrofe, sollevando forti preoccupazioni tra i residenti in vista dell’imminente stagione estiva. La consigliera comunale Annamaria Bianchi ha espresso allarme per il rischio di disagi simili a quelli registrati lo scorso anno, chiedendo un intervento immediato da parte dell’amministrazione locale. La situazione, come evidenziato dalla consigliera Bianchi, riguarda la portata dei pozzi esistenti, che attingono alla stessa falda acquifera e che, a causa di un progressivo esaurimento delle risorse, potrebbero non essere sufficienti a soddisfare il fabbisogno idrico durante i mesi caldi.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Sibari Raganello

