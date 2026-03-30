Durante un volo di ritorno da Mar a Lago, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno conducendo trattative con l’Iran, sia direttamente che indirettamente. Ha aggiunto che, in assenza di un accordo, si procederà alla distruzione di centrali, pozzi petroliferi e dell’isola di Kharg. Le sue parole fanno riferimento a recenti sviluppi nelle consultazioni tra i due paesi.

“Con l’Iran stiamo negoziando direttamente e indirettamente. Oggi ci sono state buone trattative”. Così Donald Trump a bordo dell’Air force one di ritorno da Mar a Lago. “Penso che faremo un accordo, ma è possibile anche che non ci sia” ha aggiunto il presidente Usa. Che su Truth è stato molto chiaro sulle ripercussioni in caso di mancata intesa con Teheran. “Senza un accordo che preveda anche la riapertura dello Stretto di Hormuz, gli Stati Uniti faranno esplodere e distruggeranno completamente tutte le centrali elettriche iraniane, i pozzi petroliferi e l’isola di Kharg”, ha scritto. Gli Usa – ha spiegato alla stampa – “sono in serie trattative con un nuovo regime, più ragionevole, per porre fine alle nostre operazioni militari in Iran. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump: “Stiamo trattando, ma senza accordo distruggeremo le centrali, i pozzi petroliferi e l’isola di Kharg”

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